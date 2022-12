Ada Colau, junto a 120 miembros de la PAH, luchó bajo gritos de " si se puede" por la dación en pago de Jose Antonio. El afectado pidió una hipoteca de 390.000 euros hace cinco años, pero gracias a las multidivisas ahora debe 590.000 euros después de haber abonado 100.000. " Mi vida es un calvario, no tengo trabajo, no tengo ingresos, el banco me presiona" ha confesado Jose Antonio.

Fue imposible realizar una negociación con Banco Popular. Además, varios de los miembros asistieron disfrazados de eclesiásticos dada la supuesta vinculación de la entidad con el Opus Dei.

"Banco Popular se presenta al servicio de la sociedad pero comprobamos que hay una doble moral. Lo que hacen es maltratar, estafar y robar a la gente honesta y trabajadora para darselo luego a los corruptos", ha sentenciado la portavoz Ada Colau. Además, añadió: "El Banco Popular, con una arrogancia absoluta no ha querido negociar, ha intentado engañarnos, incluso para hacernos salir".

La entidad finalmente consiguió una orden judicial poniendo así fin a la ocupación. A gritos de " Hoy nos vamos, mañana volvemos" los afectados mostraron que pretenden continuar con su propósito.