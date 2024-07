El Gobierno ha asegurado este martes que el juez Juan Carlos Peinado ha acudido este martes a tomar declaración como testigo al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por el caso Begoña Gómez para "hacerse la foto"; una situación que ha tildado de "montaje". Así lo ha expresado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que con estas palabras sostiene que las acusaciones son infundadas y buscan desacreditar al Ejecutivo.

Tras esta actuación por parte del gobierno, el periodista Pablo Montesinos ha asegurado que "le va muy mal al Estado Derecho y a nuestras instituciones". "Es totalmente impropio que desde la mesa del Consejo de Ministros se señale directamente al juez, eso erosiona a las instituciones", ha declarado Montesinos.

"Al final, quien desde su casa ve a un portavoz del Gobierno, como es Pilar Alegría, criticando a un juez, puede tener la duda de no creer en la justicia. Si tú criticas a un juez, ¿por qué me voy a creer al juez que me ha tocado a mí? Por lo tanto, eso erosiona a las instituciones del Estado", ha concluido el periodista.