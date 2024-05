La polémica con las monjas clarisas de Belorado no cesa. Tras unas declaraciones en donde aseguraban que no están encerradas, secuestradas, manipuladas ni alejadas de sus familias y que no van a cortar relaciones con la Iglesia Católica, la comunidad tiene una serie de negocios que no habían salido a la luz.

Las clarisas que se encuentran en Burgos se dedicaban, en un principio, a la venta de trufas; sin embargo, en Más Vale Tarde se ha desvelado que no es la única fuente de ingresos. Javier Bastida ha asegurado este viernes que las monjas tienen un criadero de perros ilegal. Y es que no solo se dedican a vender chocolate, sino que han dado el salto a otra línea de negocio para generar una mayor cantidad de ingresos que consiste en los animales, en concreto en los perros.

Los propios vecinos de la localidad de Belorado han denunciado que tras los muros del tan polémico monasterio en el que habitan las clarisas se escuchan ladridos de perros y que hay un criadero de perros. El propio alcalde ha asegurado que dicha congregación carece de los permisos necesarios para dar cobijo a los caninos.

Javier Bastida ha expresado en Más Vale Tarde que los perros se ponen irascibles ya que el muro colidante con el monasterio es un tramo del camino de Santiago y que cuando pasan los peregrinos se ponen a ladrar. ¿Cuál es la solución que se ha planteado desde la alcaldía? Pues que sea la diputación de Burgos la que confirme si las monjas clarisas pueden tener un criadero de perros o, por el contrario, determine que es ilegal.

Por el momento, lo que está claro es que no tienen licencia o no ha sido solicitado. Una trama que está en el ojo del huracán y más tras las declaraciones del Obispo de Bilbao, Joseba Segura, el cual ha mostrado sus dudas de que todas las monjas clarisas que se encuentran en el Monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara de Belorado (Burgos) hayan estado en condiciones de decidir "libremente con conciencia" romper con la Iglesia católica y ha confiado en que "haya posibilidades de poder llegar a un acuerdo con ellas" a través del diálogo.