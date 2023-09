El exalcalde de Valladolid y diputado del PSOE, Óscar Puente, ha expresado en Más Vale Tarde que "menos mal que ha mantenido la calma", viendo cómo es la persona que le ha increpado este viernes en el AVE:"Me estaba jugando el pellejo". El hombre que ha increpado al socialista es un psicólogo con varios antecedentes y hace dos semanas fue detenido por agredir a dos policías locales.

Puente ha asegurado que puede llegar a entender que la gente en la calle "grite" cosas a favor o en contra, pero "el problema" en este incidente es que este hombre le impidió sentarse en su asiento en el tren. "A mí si me hubiera preguntado y me hubiera dejado pasar, no pasa nada", ha contado el diputado. Sin embargo, en este caso él le impedía pasar con "una maleta", y afirma que en "el video no se ve, pero él se acercó a escasos centímetros". En ese momento, lo que hizo fue no "enfrentarse a él y acudir a las fuerzas de seguridad".

Además, ha señalado que él no era "consciente del riesgo" ya que la persona que le increpó cuenta con varios antecedentes penales. "Se trata de una persona bastante violenta y que tiene antecedentes penales. Viendo lo que publica en sus redes, es una persona claramente neonazi, fascista y muy violenta", ha relatado Puente.

Asimismo, ha afirmado que el hombre era "muy fuerte": "He visto imágenes suyas en el gimnasio entrenando para echar a unos 'cuanto morenitos al otro lado de la valla de Melilla'". Por eso Puente asegura: "La verdad es que menos mal que he mantenido la calma porque me estaba jugando el pellejo".