Elena Bogush, historiadora y socióloga rusa, ha hablado con Más Vale Tarde sobre las sanciones que Estados Unidos y Occidente han impuesto a Rusia como respuesta a la invasión de Ucrania, y que suponen que multinacionales como McDonald's, Coca-Cola o Starbucks abandonen el país. ¿Está teniendo impacto ya en la población?

La ciudadana de Moscú cree que sí tendrá impacto, pero que no será inmediato porque por ahora la población "no está reaccionando de una manera consciente", ni analizando la situación, "solo están en un estado de choque". Por ahora, cree, "nadie piensa sobre lo que va a pasar después".

Pero a la larga, opina que sí terminará teniendo impacto, porque como ocurre por ejemplo con la cadena de hamburguesas, "no hay un lugar adecuado de comida rápida rusa que pudiese reemplazarlo".

No obstante, cree que las sanciones y la huida de empresas norteamericanas del país va afectar a los jóvenes que nacieron después de la caída de la Unión Soviética. "A mí no me asusta mucho acostumbrarme a la escasez de la ropa o los alimentos, pero no

va a gustar a los jóvenes que conocen una democracia relativa y que están acostumbrados a tener todo y a consumir", ha reconocido.

"Cuando ellos piensen en por qué les han quitado esto, ahí sí puede pasar algo. La gente de mi edad no se asusta porque saben qué es esto", ha añadido, afirmando que la situación de ahora "puede ser peor que la Unión Soviética, porque al menos no fue un país agresor a tal escala".