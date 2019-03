Tomasa, en la lista UPyD Sevilla con 97 años: "Estoy en política porque quiero mucho a mi nieto"

EXPLICA QUE LE HAN METIDO "EN ESTE LÍO"

'Más Vale Tarde' ha hablado con Tomasa Delmás, que con 97 años está en las listas electorales de UPyD para la alcaldía de Sevilla en el número 30. Tiene cuatro hijos, 15 nietos, 13 bisnietos y está en política por su nieto, que es el candidato al Ayuntamiento de la ciudad. Según ha dicho, conoce a Rosa Díez por la tele, pero no personalmente. "De Rosa Díez no me gusta ni cómo viste, ni cómo lleva el pelo ni nada", ha añadido. Sobre su nieto ha destacado que "es muy honrado" y que "no se va a aprovechar de nada".