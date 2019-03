Soraya Rodríguez: "El orden del día de acuerdo al Gobierno ocurría en el franquismo"

Izquierda Unida y PSOE denuncian que el presidente del Congreso, Jesús Posada saca del orden del día sus mociones sobre Bárcenas.

El diputado Cayo Lara ha anunciado que van a llevar al Tribunal Constitucional el veto a las mociones que pretendían reprochar al presidente del Gobierno, por sus explicaciones del caso Bárcenas el pasado 1 de agosto en el Senado.

Izquierda Unida ha tomado esta decisión porque, dicen, que la decisión de la Mesa es antidemocrática y que además no tienen ningún argumento jurídico.

Ese anunció se conocía minutos después de una denuncia conjunta del PSOE e Izquierda Unida. "La elaboración del orden del día de acuerdo al Gobierno, ocurría en el Franquismo", ha dicho durante su intervención en la Cámara, Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso.

"Ustedes están haciendo un gran atentado a la democracia secuestrando al Parlamento", ha añadido José Luis Centella, diputado de IU.

La oposición enfadada y el presidente del Congreso, Jesús Posada, en sus trece. "He dicho que no se lee y he considerado que este punto está suficientemente debatido", ha dicho Posada protestas y quejas de la oposición.

Posada ha explicado que el orden del día lo deciden la Mesa y la Junta de Portavoces. "Usted ha dicho que va a recurrir. Hágalo. Pero este punto está suficientemente debatido", le espetó al diputado de IU, José Luis Centella.

Los diputados de la izquierda plural se han abandonado su escaño tras este 'rifi-rafe' en el Congreso.