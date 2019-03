Sor Aurora, la 'sor María' de la Comunidad Valenciana

En España hay otra 'sor María', se llama Sor Aurora y es directora de la Casa Cuna Santa Isabel en Valencia. Hay al menos 20 niños que han tenido que recurrir a la justicia para que que esta religiosa les de información de sus padres biológicos.

Un juez ha obligado Sor Aurora a facilitarles los datos porque ella era la responsable de la institución en esos años. La monja le ha dicho al magistrado que en aquella época no cogían los nombres de las madres biológicas, aunque las mujeres que dieron a luz lo niegan. También alegan que no hay ninguna monja de aquella época, pero parece que eso no es verdad, porque Sor Aurora trabaja aquí desde el año 1965.

Ellos ahora se plantean denunciar por falsedad. Dicen que si no les quieren dar los datos de su nacimiento, será porque ocultan algo.

La institución que todavía dirige Sor Aurora mantiene un centro para embarazadas y madres adolescentes en riesgo de exclusión social. También, recibe de la Diputación Provincial de Valencia una subvención de 20.000 euros al año, a pesar de estar siendo investigada.

En el año 2011, Sor Aurora fue distinguida con el galardón de Hija Adoptiva de la ciudad. Rita Barberá, la alcaldesa, llegó a decir que el centro era una "modélica residencia".