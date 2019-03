Sinforosa y Martín, casi 40 años viviendo solos en un pueblo de Teruel

Un total de 24 kilómetros por caminos forestales de la sierra turolense hasta llegar al santuario de La Estella, allí encontramos a Martín y Sinforosa, que A sus más de 80 años son los únicos habitantes de la localidad dos auténticos ermitaños.



Martín Colomer cuenta para un equipo de 'Más Vale Tarde' cuánto tiempo llevan allí: "Llevamos 37 o 38 años viviendo solos". Sinforosa Sancho explica que ha nacido allí y que, de momento, no tiene intención de marcharse.



Allí rigen otras normas, lejos de las prisas, sin relojes, lo que pide el cuerpo. Todos los días hay que ir a por agua a la fuente y Sinforosa sigue lavando en el lavadero. Para comer, se recolecta del huerto.



Sinforosa y Martín llevan décadas viviendo solos en el barrio de La Estrella, la localidad llegó a tener más de 300 habitantes, pero ahora muchas de las viviendas están abandonadas. La únicas visitas que reciben son en fiestas, los fines de semana y en verano.



El matrimonio goza de buena salud y no les da miedo la soledad, sin embargo, reconcen que a veces echan de menos la compañía. Pese a su vida en solitario, no se quejan.