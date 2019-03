Rosalía Iglesias afirma que el asalto del falso cura es una conspiración contra su familia

La mujer de Luis Bárcenas ha asegurado ante el juez que el falso cura que supuestamente les retuvo hace medio año en su casa con una pistola le reveló que "alguien le había mandado a por los 'pendrives' de su marido con el objetivo de derrocar al Gobierno".

Rosalía Iglesias afirma que el falso cura buscaba documentos para "derrocar al Gobierno"

En el juicio que ha comenzado por estos hechos en la Audiencia Provincial de Madrid, Iglesias ha relatado que el día de los hechos se encontraba junto a su hijo y su criada Victoria. Entonces, sobre las 15.45 horas sonó el telefonillo de la puerta y una persona que dijo ser un sacerdote señaló que venía de parte del Obispado para un tema de Instituciones Penitenciarias.

"La puerta la abrió Victoria y yo le dije que le atendiese ella, que yo me encontraba mal. Le abrió la puerta principal y él insistió en verme porque tenía un cuestionario para tratar la libertad condicional de mi marido", ha afirmado.



Rosalía se incorporó y se fueron al salón, donde ambos estuvieron charlando unos minutos. "Me comentó que él intervenía en este tipo de casos, que cuando un preso iba a salir en libertad solía mirar su entorno. Insistió en que saber cuántas personas había en la casa y que nos sentáramos todos para hablar", ha continuado.



Entonces, la criada acudió al salón, al igual que Guillermo Bárcenas que estaba en otra habitación con el ordenador. "Empezó entablando una conversación de lo más coherente, perfectamente hilada, sobre la política y la justicia. Sabía perfectamente bien lo que decía en el contexto de una conversación que transcurrió tranquilamente. Me dijo que el juez quería ponerlo en libertad a mi marido", ha manifestado Rosalía.



También ha apuntado que el falso cura habló con la criada, interesándose "muy amablemente" por su país natal y comentando que él había viajado mucho. "Luego vi que se sabía toda la vida de mi hijo y lo que estaba estudiando en Nueva York", ha precisado.



La mujer de Bárcenas ha explicado que tras 20 minutos de charla y un cigarro de por medio, el procesado dijo que iba a coger una pastilla para la acidez de su maletín, pero que en realidad agarró una pistola. "Se ha acabado el teatro. Yo no soy sacerdote y he venido aquí por lo que sé que tienen", dijo.



"Entonces pensé que lo que temía estaba ocurriendo y que tenía que salvar a Guillermo y a Victoria. Me enfrenté a él de una manera temeraria y le dije que cómo se atrevía a vestirse de sacerdote para entrar a mi casa, a lo que él respondía que era la única forma que tenía para hacerlo. Le pregunto quién le había mandado. Mi hijo, que es una persona valiente, me decía que me callara", ha relatado Iglesias.