Richter, periodista que grabó las imágenes de la vergüenza: "Nadie espera que un ser humano haga eso"

Los periodistas intentan grabar la entrada de refugiados y se acercan todo lo que pueden, sin embargo, de un poco más lejos se capta la imagen buena, la que dará la vuelta al mundo.

Petra Laszlo se olvida de que su trabajo es documentar lo que sucede, ni más ni menos, y comienza a patear refugiados, incluso a una niña. Minutos después pone la zancadilla a un padre que lleva a su hijo en brazos, pero para entonces, alguien la ha convertido en su objetivo. Ella es la noticia.



El periodista Stephan Richter es quien grabó las imágenes que podrían llevar a Petra Laszlo a la cárcel. No se explica lo sucedido, sobre todo porque conoce de primera mano el sufrimiento de los refugiados y las razones de su huida. Richter explica que "nadie se espera que un periodista o cualquier ser humano normal sea capaz de hacer algo así. Estoy sorprendido porque no puedo entender qué es lo que he grabado, una mujer que deliberadamente hace caer a un padre con un niño en brazos que intenta huir".



Por si quedaba alguna duda, en Twitter ha negado conocerla. La reportera, Petra Laszlo, no pudo evitar que salieran del campo de refugiados de Roeske, la puerta al espacio Schengen. Pero su acciónle ha costado el puesto de trabajo su cadena de televisión, de orientación cercana a la extrema derecha. Su comportamiento es inaceptable, dicen, en un comunicado.



En 'Al Rojo vivo', Jordi Évole ha dicho que "tienes que ser muy ultra para que te echen de una cadena ultra, te has pasado por la derecha". Dos partidos de la oposición ya la han denunciado ante la Justicia, Pero ahora es ella la que huido. Nadie conoce su paradero. Podría ser condenada a cinco años de prisión.