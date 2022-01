La falta de suministros en el sector del automóvil ha hecho que se dispare la venta de coches de segunda mano. No hay vehículos nuevos y los de ocasión se están vendiendo bastante más caros.

En esta situación, algunos están aprovechando para timar y ganar dinero rápido. En estos casos, Internet no suele ser un buen aliado para el consumidor.

Equipo de Investigación lo denuncia en 'estafas de ocasión', un programa del que Gloria Serra ha dado las claves en Más Vale Tarde.

"El año pasado se vendieron más de un millón de coches de segunda mano en España, no hay componentes, hay negocio y aparecen los listillos, por eso no hay que caer en trampas que pueden hacer perder muchísimo dinero. Los chollos no existen", alerta Gloria Serra.

"El primer tipo de estafa es ofrecer coches de alta gama muy por debajo del precio del mercado y al tener el dinero del comprador, no darle el vehículo", explica la periodista.

"El segundo tipo de estafa la comete quien dice que vende tu coche y después te da el dinero, pero nunca recibes nada. Cambia el vehículo a su nombre y luego lo vende", añade.

Para estas últimas situaciones, la presentadora lanza un claro consejo: "Nunca deis a alguien que va a vender vuestro coche el vehículo, las llaves y la documentación. Eso hay que quedárselo hasta el momento de la compraventa cuando ya tengas el dinero".