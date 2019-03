'El profesor de la vara' ante el juez: "No es agresión si no se hace daño"

Así llegaba al juzgado Ali Bukali, el profesor que fue grabado en vídeo mientras golpeaba a un alumno. Lo hacía serio y acompañado del director de la Residencia de estudiantes musulmanes de Melilla, donde tuvieron lugar los hechos. El vídeo fue grabado por otro alumno, de 10 años también, con el teléfono móvil de su madre.

El profesor reconoce que suele utilizar una vara de goma que lleva en el bolsillo para intimidar a los alumnos, aunque ese día se le fue literalmente la mano. El vídeo es bastante claro: 18 segundos de grabación en plano secuencia, es decir sin cortes, donde el niño es golpeado en la espalda y la cabeza una y otra vez con la vara.

Las cámaras no han podido entrar al juzgado, aunque sí que ha trascendido su declaración. El juez le ha preguntado directamente: "¿Has pegado al niño?". "Sí", ha contestado el profesor. Sin embargo, su explicación iba más allá. "No es una agresión, como se muestra en el vídeo, porque el material utilizado no hace daño".

Y para restar legitimidad a la grabación añade: "el niño que grabó el vídeo había sido expulsado hacía 2 semanas y todo es una venganza". El profesor se considera una víctima de estos alumnos de 10 años, unos niños según él muy conflictivos.



El colegio se encuentra en suelo español, pero es gestionado por el gobierno de Marruecos. Hoy actuaba como acusación particular la ciudad autónoma de Melilla y la madre del niño que hizo la grabación. Piden una pena de 6 meses de cárcel.