El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha creado cierta controversia con sus palabras sobre las celebraciones de año nuevo previstas en la capital. Almeida ha reconocido que él no acudiría a la Puerta del Sol ha celebrar la Nochevieja: "Yo no iría. Yo mañana me quedaría tranquilamente con mi familia, si pudiera".

Estas declaraciones llegan después de conocerse que la Comunidad de Madrid, que no ha decretado nuevas restricciones para Nochevieja, sigue adelante con los planes previstos para las Campanadas en medio de una ola de cancelaciones de estos eventos en otras comunidades autónomas a causa de la sexta ola de la pandemia.

Tras las palabras del alcalde de la capital, la Comunidad de Madrid han salido al paso defendiendo que los eventos organizados en la capital son seguros. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha añadido además que "probablemente (Almeida) lo ha dicho porque está dentro del periodo de cuarentena". Recordamos que el alcalde está aislado tras dar positivo en COVID-19 hace unos días.

Precisamente, tras esta defensa del Gobierno de Ayuso a las celebraciones, Almeida ha vuelto a referirse a ellas para puntualizar sus palabras: "Debo de reconocer que nuca he ido a las uvas en la Puerta del Sol, y todo aquel que quiera ir lo puede hacer, siempre que no sobrepasen las 7.000 personas", ha matizado.

Lo cierto es que en Madrid no solo no ha cancelado las Campanadas. También tendrá preuvas y Cabalgata y un karaoke para los asistentes a las uvas en la noche del 31 de diciembre.