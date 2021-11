Un nuevo fraude atormenta a decenas de usuarios de las redes sociales. Se trata de personas que, al buscar empleo, se encuentran con un supuesto empleador que les pide dinero para abonar unos cursos de seguridad en el trabajo y posteriormente desaparece.

Cristina Oro, responsable de Investigación de Más Vale Tarde, ha indicado que fue una de las víctimas la que contactó con el programa para denunciar la situación. A raíz de ello surgió la investigación, en la que ya se han descubierto afectados en diversos puntos de España.

Las víctimas son personas vulnerables que necesitan ese trabajo. De hecho, la denunciante es la madre de uno de los estafados, que pagó casi 300 euros para trabajar en una obra porque necesitaba el trabajo.

María José, otra de las víctimas, explica que le exigió un curso de 200 euros para trabajar: "Ingresamos el dinero y cuando lo hacemos nos dice que le teníamos que enviar 180 euros más".

Para ello, envía un audio a su víctima: "Hay un problema, me cago en la madre que me parió. Resulta que me acaba de llamar el chico, ¿vale? Ya le ha entrado el dinero, no sale a 180 euros el curso, porque no le da subvención el Gobierno. Hay que pagar la totalidad.

Para evitar esta clase de estafas, la abogada Beatriz de Vicente ha dado algunos consejos: "Se recomienda que cuando veamos un anuncio que lo primero que pide es dinero para poder acceder a la oferta, ya debemos empezar a dudar".

En este sentido, Juanjo Martínez, abogado laboralista, ha explicado que toda la formación en prevención de riesgos laborales "debe ser asumida por la empresa, y no se puede trasladar al trabajador".