Los 'okupas' ultraderechistas se mudan a Chamberí: "Aún creemos en la necesidad de ayudar primero a los españoles"

Este nuevo centro okupado, en Chamberí, hasta hace 4 años era sede del Ministerio de Trabajo, una de las plantas del edificio de 4.800 metros que pertenecía a la Administración pública y que hace semanas fue subastado.

El pasado domingo se hizo el primer reparto y aproximadamente atendieron a unas 50 familias. Los repartos se harán semanalmente y la esencia seguirá siendo la misma, como confirma Mónica, la portavoz de este centro social Ramiro de Ledesma.

"De momento no hemos tenido problemas, en Tetuán sí que tuvimos problemas con vecinos que eran de extrema izquierda, no vecinos como tal. Aquí estamos bastante bien, hemos tenido buena aceptación y esperamos no tener problemas con grupos de extrema izquierda", afirma Mónica.

La portavoz del centro social explica que los vecinos ya saben que están en Chamberí por este primer reparto. “Ya hubo mucho movimiento de gente”, afirma, y justifica el reparto sólo a españoles: “Seguimos creyendo firmemente en la necesidad de como españoles ayudar primero a los españoles. Nadie en su sano juicio daría de comer primero a los hijos del vecino que a los suyos”, sentencia.