Moreno sigue esperando la llamada de Cospedal

Juanma Moreno, el nuevo líder del Partido Popular en Andalucía, ha llegado haciendo sombra a Cospedal. Aunque dice que adora a la secretaria general del partido, una semana después de su nombramiento no ha recibido su llamada de enhorabuena.

"He hablado con el presidente, con Soraya y con mucha gente", afirma Moreno. Pero falta que le llame ella: María Dolores de Cospedal. Una semana después de ser elegido, todavía no ha hablado con el candidato del PP de Andalucía. "No me ha llamado, tiene muchos cargos, tiene mucho lío", le defiende el flamante líder andaluz.

Y por eso, porque está muy ocupada, Cospedal prefiere no hacer caso de los "dimes y diretes" sobre lo que muchos califican como una derrota ante Rajoy: "Yo no tengo tiempo para las intrigas, tengo mucho trabajo". "No hay desencuentro con Rajoy porque él es el presidente de mi partido", asegura la presidenta de Castilla y la Mancha.

Mientras, Juanma Moreno lo tiene claro: "Seguro que hablamos muchísimas veces los dos". En definitiva, que nos dicen que no hay desencuentros en el partido, que todos se llevan bien y, sobre todo ellos dos, que todavía no se han llamado pero que, aseguran, lo harán. Por su parte, Cospedal ha dejado claro que ella no trabaja para ningún dirigente: "Mi obligación son los militantes, no los dirigentes".