Cospedal: "Todavía no he tenido oportunidad de llamar a Juan Manuel Moreno"

En sus propias palabras, "no hay desencuentro con Mariano Rajoy por una razón muy sencilla, es el presidente de mi partido, cuando en un partido hay un presidente y un secretario general y el presidente ha sido elegido en primer lugar por las bases, no puede haber desencuentro".



Aunque no le queda más remedio que reconocer que en su partido, intrigas hay. Algo tiene que haber, asegura que "no tengo tiempo para las intigas, tengo muchísimo trabajo".



Cospedal intenta que parezca normal que una semana después, la secretaria general todavía no haya llamado al candidato andaluz. El implicado, Juan Manuel Moreno, niega tener problemas con Cospedal, aunque admite, todos le han llamado, menos ella.



Sobre la otra polémica que le persigue, la del currículum, que ha ido perdiendo contenido, Moreno se explica, "lo que hice, que hasta ahora no lo había hecho y ha sido un error, fue ponerme yo personalmente a escribir mi currículum.