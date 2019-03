Miguel Ángel: "La tradición no justifica todo, pero el Toro de la Vega está muy arraigado"

POLÉMICA POR EL TORO DE LA VEGA 2015

Miguel Ángel Martín, participante del Toro de la Vega 2015, insiste, al igual que el alcalde de Tordesillas, en que el torneo es legal. "No todo el mundo está en contra de los festejos taurinos, no tendría sentido entonces que se celebraran". Miguel Ángel reconoce que la tradición no justifica todo, pero asegura que "el Toro de la Vega está muy arraigado, al igual que otros festejos". En su opinión, los medios de comunicación no ponen el suficiente interés en conocer la fiesta.