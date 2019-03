Manuel Jabois: "Contrasté fielmente que Aguirre mandó arrodillarse a un consejero"

JABOIS SOSTIENE QUE EL CONSEJERO NO LO RECONOCERÍA

El periodista Manuel Jabois ha dicho que Esperanza Aguirre no le ha llamado después de que hablara con Jordi Évole en Salvados de un artículo suyo. Según describió Jabois, la presidenta del PP de Madrid mandó arrodillarse a uno de sus consejeros. Aguirre negó que eso fuera cierto. Sin embargo, Jabois mantiene su versión. Según ha dicho, "la historia procede de testigos de máxima confianza" y representa "muy bien la forma que tiene la popular de gobernar". Jabois ha añadido que el consejero no se trata de López Viejo, sin embargo, no ha querido desvelar su identidad.