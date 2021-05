"¡Que no me grabas!, que no es legal venir aquí a grabar a la gente. Que no vengáis aquí a grabar a la gente sin mascarilla", son las palabras de un joven que se encontraba de fiesta en Granada que llegó a dar un puñetazo a la cámara para evitar que le grabaran.

Sin embargo, en Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal ha reaccionado a dicho momento afirmando que grabar en la calle "en España es legal" y que "lo que no es legal es beber en la calle". "Es una vergüenza", lamentaba.

Por su parte, y tras las imágenes de botellones en la ciudad andaluza, el subinspector de Policía Local de Granada Juan Carlos Cantos explicaba a los micrófonos de laSexta que "si algo no está prohibido, la gente no va a tomar conciencia por sí misma de lo que tiene que hacer".