Rechazo absoluto del Obispado de Canarias a las declaraciones expresadas por el sacerdote Fernando Báez, que en las últimas horas ha asegurado que Tomás Gimeno, presunto asesino de sus hijas Anna y Olivia en Tenerife, es otra víctima de la ruptura matrimonial y "la infidelidad", afirmando que las pequeñas aún seguirían vivas si la madre no hubiera roto el matrimonio y llegando a señalar que la madre "recoge lo que sembró".

El Obispado ha rechazado estas palabras sin matices. "Lamentamos profundamente y pedimos perdón por el dolor que estas declaraciones han ocasionado. Rechazamos y desautorizamos dichas opiniones personales que no reflejan los sentimientos de esta comunidad eclesial", han expresado en un comunicado en el que tachan de "indignas las manifestaciones de Báez". No obstante, de momento no ha anunciado represalias contra el cura, algo que han reclamado desde el gobierno regional.

Un rechazo desde la diócesis que Mamen Mendizábal considera insuficiente. La periodista y presentadora de Más Vale Tarde cree que "el Obispado, además de condenar sus palabras, tiene una responsabilidad, y es apartar de la vida pública a gente que dice estas barbaridades". En este sentido, considera que no se puede "jugar al mismo juego que él, buscando la culpa en la infidelidad y no en la crueldad". Asimismo, ha recordado que la Fiscalía ya ha abierto una investigación.

"Podría ser delito de injurias graves, por insultos; delito contra la integridad moral, porque es aquel que atenta contra la dignidad de una persona. Y la injuria con difusión es un agravante", ha explicado Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, en el programa, donde también ha mostrado su indignación: "Escuchando a sujetos como este creo en los viajes en el tiempo. Parece que ha salido del Delorean. Nos lo han traído desde la edad media".

Unas críticas a las que se ha sumado también la abogada Cristina Almeida, que ha considerado directamente que este cura "está un poco pa'llá", y ha añadido: "Está acostumbrado a decir cosas tremendas en la televisión. Toda la gente está asustada, él rompe y dice 'la mala es esta'". Almeida ha lamentado además que "es lo mismo que están diciendo algunos partidos hoy sobre esta violencia".