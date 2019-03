Llega 'El Quijote' 2.0, así es la obra de Cervantes en el lenguaje del siglo XXI

Parece que resulta algo complicado leer las primeras líneas de ‘El Quijote’, por eso, para acabar con los traumas y, sobre todo, para que llegue a más gente, Andrés Trapiello ha traducido, que no versionado la obra al español del siglo XXI.



"Esta edición no invalida, ‘El Quijote’, y mucho menos el original, que disparate. Esto lo que hace es facilitar la lectura a aquellos que han intentado 400 veces leer El Quijote o que han querido leerlo y no han podido", ha dicho Trapiello.



Hay quienes han criticado esta traducción, sin embargo, el trabajo no pretende más que acercar la obra de Cervantes a todos. Para el presidente de la Asociación de Cervantistas de la Universidad Complutense, José Manuel Lucía Megías, esta iniciativa hace que mucha gente entienda que ‘El Quijote’ es un texto muy divertido.



Cada vez van quedando menos excusas para empezar y terminar de una vez la obra maestra de la literatura.