El juzgado no ve delito en las palabras de la forense sobre los huesos de Ruth y José

Quince días de juicio contra José Bretón. Turno de Josefina Lamas, la perito antropóloga forense del caso, el testimonio más esperado. Jose María Sánchez de Puerta, el abogado de Bretón, pregunta lo siguiente. "¿Usted ha oído decir a la Policía Científica que la muestra número 8 se ha ido de copas?".

Ella responde: "No y sí. Yo no he oído decir que la muestra 8 se ha ido de copas. Yo oí que los huesos se fueron de copas". Una declaración sorpendente que provocó la inmediata reacción de fiscal y juez.

Las palabras de Josefina Lamas le costaron la apertura de unas diligencias por injurias y calumnias y la enemistad con el profesor Etxeberría, uno de los mayores especialistas del mundo en antropología forense.

Las palabras de la antropóloga no han tenido consecuencias penales: el juzgado considera que no hubo delito. La frase formaba parte de una estrategia de la defensa para poner en cuestión la cadena de custodia de los restos de Ruth y José.

Josefina Lamas no ha vuelto de ejercer de antropóloga para la Policía. Tras la apertura de un expediente, la doctora Lamas fue destinada a los servicios médicos.