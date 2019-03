El juez mantiene la imputación del jefe de la Policía Municipal por el 'Madrid Arena'

Emilio Monteagudo, el que fuera responsable de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, se sentará en el banquillo. Así lo ha confirmado el juez que instruye el caso Madrid Arena, que ha sido muy contundente en su auto. "Don Emilio Monteagudo no hizo nada, debiendo haberlo hecho, para que el dispositivo deficiente, insuficiente e ineficaz que organizó la fuerza y mando, hubiera tenido una solvencia muy diferente a la que realmente tuvo, que fue simplemente nula".

El magistrado sostiene, además, que el ex jefe de la Policía tendría que haber evitado que los jóvenes bebieran fuera del recinto. Sin la existencia de ese macrobotellón, ha afirmado, el masivo asalto al pabellón nunca se hubiera producido. "Es inexplicable que no estuviera puntualmente informado de lo que ocurría, que no supiera nada del 'macro-botellón', que si lo sabía no tomara medida alguna al respecto, que no cambiara el nivel de riesgo y si lo cambió, no se asegurara de que aumentaran los efectivos para controlar una situación potencialmente muy peligrosa".

Las grabaciones son incuestionables, en ellas se observa cómo miles de chavales acceden a la parte central del Madrid Arena. Algunos en tal estado de embriaguez que incluso se caen al suelo sin que nadie les empuje. Los que intentaban entrar y los que querían salir coincidieron en tiempo y en espacio, produciendo una colisión incontrolable que agravó la situación, esa noche murieron cinco jóvenes. "Sin la existencia del ilegal macrobotellón, el masivo asalto nunca se hubiera producido".

La Oficial al mando y responsable del operativo esa noche declaró que "el día 31 de octubre no recibió ninguna orden, ni relación de personal para realizar el servicio, haciendo una llamada a su jefe, quien le dijo que no sabía de qué le hablaba y que se les había olvidado ese servicio". El magistrado recuerda, también, que beber en espacios públicos es ilegal, según la propia normativa y que su evitación, añade, era competencia exclusiva de la Policía.

"Falló todo lo que podía fallar, y una de las cosas que falló y a entender de este Juzgado, clamorosamente, fue la actuación de las Fuerzas que estaban a las órdenes de D. Emilio Monteagudo". El juez concluye en su auto que la actuación de Emilio Monteagudo en el Madrid Arena fue un caos. La causa se encuentra a las puertas de apertura de juicio.