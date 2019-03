Juanfe Sanz: "El fútbol español no se caracteriza por casos de amaño de partidos"

El exgerente de Osasuna reconoce que hubo intentos de amaño y para analizar cuál es la situación, Juanfe Sanz ha estado en 'Más Vale Tarde'. "Todo comienza en la penúltima jornada de Liga, con la clasificación en los puestos bajos muy apretada entre los tres equipos que están presuntamente implicados", ha dicho. En el partido que se disputó entre Valladolid y Betis, donde el Betis remonta un partido metiendo el gol que da la victoria al equipo bético en el último minuto del encuentro.

El Valladolid es rival directo del Osasuna para no descender de categoría, este no es un partido al uso, el Betis remonta hasta tres veces al Valladolid, algo que normalmente no pasa, pero lo más curioso es que el Betis ya está descendido matemáticamente, no se jugaba nada en aquel partido y "las sospechas se aumentan al ver que los jugadores del Betis, al no jugarse nada, celebran los goles como si ellos mismos fuesen los que salvasen la categoría".

Presuntamente lo que se está diciendo es que Osasuna había pagado al Betis para que ganase al Valladolid que era su rival directo.

Otro partido bajo sospecha es el que se jugaba en Los Pajaritos entre Osasuna y Espanyol, donde el Espanyol sólo necesitaba un empate para salvarse y el Osasuna con un empate dependía de él mismo en la última jornada para salvarse.

El resultado del partido es de empate a uno, y todas las cónicas de aquel encuentro apuntaron que fue un partido soso, aburrido y dónde ambos equipos no atacaban, a partir del empate a uno.

En la última jornada de Liga tenemos el tercer partido en discordia, Osasuna y Betis, con el Betis descendido ya, "donde presuntamente el Osasuna hubiese hablado con el Betis para dejarse ganar por tres goles a cero que con la combinación de otros resultados daría la salvación al conjunto Navarro".

Pero en el minuto 12 sucede algo imprevisto, se cae una valla donde varios aficionados quedan heridos y el partido se suspende 40 minutos y en ese periodo de tiempo gracias a las radios dentro del campo, lo aficionados y jugadores ya sabían que Osasuna no permanecería en primera división pese al resultado de tres a cero que necesitaba.

"Este tipo de acontecimientos lo único que hacen es ensuciar la imagen del fútbol español uniéndose al caso del Zaragoza donde hay más de 40 imputados que deberán prestar declaración ante la Audiencia Nacional".