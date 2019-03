Goteras, humedades y paredes desconchadas: así está el Colegio Público de Muros, A Coruña

Paredes desconchadas, cubos y cartones por los pasillos y niños abrigados en clase. Esta es la situación del Colegio Público de Esteiro, en A Coruña. Las madres ya no pueden más y están decididas a denunciarlo. Con sus móviles han grabado imágenes en las que se ve cómo llueve dentro del centro.



Sofía Regueira, Madre, explica que hay una zona "donde cae más agua al lado de un cuadro eléctrico". Caen gotas en el salón de actos, dos aulas, los pasillos o las escaleras. Otra madre explica que se pueden ver "humedades".



El colegio tiene ya 40 años y no ha sufrido ninguna reforma integral. Raquel Viña, profesora de Infantil dice que lleva allí seis años y todos los inviernos pasa los mismo. Sus 150 alumnos de 3 a 12 años pasan frío. Asisten a clase con abrigos. La calefacción solo se puede encender un par de horas al día porque no hay dinero suficiente para más. Es tan vieja que no funciona eficientemente.



Los padres denuncian que la instalación eléctrica es también antigua y deficiente, las columnas tienen desperfectos estructurales. Y el parque infantil del patio tuvo que ser retirado porque estaba oxidado y era peligroso.



La Xunta de Galicia ha asegurado a laSexta que harán una visita al colegio para valorar el alcance de los problemas. Pero que colegios viejos hay muchos y que tienen que ajustarse a su disponibilidad presupuestaria.