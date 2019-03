El Gobierno regulará la tenencia de animales domésticos en España

El gobierno tiene practicamente listos los 30 artículos que conformarán un anteproyecto de ley regulará la compra y el cuidado de animales domésticos en nuestro país.

El documento ha creado cierta confusión entre empresarios del sector y ciudadanos, pues para muchos no tenía sentido que se fuese a sancionar con multas de hasta 200.000 euros la venta de perros y gatos en las tiendas de mascotas. Una desconcertante propuesta que, en un principio, no ha sentado nada bien a los propietarios de tiendas especializadas en este tipo de ventas.

"Tendremos que preguntarnos si la normativa que regula las tiendas de mascotas es la adecuada o no, pero carece de sentido que se prohiba la venta de perros y gatos en las tiendas de mascotas", ha explicado el gerente del centro de animales 'La Casseita'.

Por esta razón, Isabel García-Tejerina, ministra de agricultura, alimentación y medioambiente, se ha visto obligada a precisar el objetivo del proyecto en cuestión.

"No se va a prohibir la venta de perros y gatos en las tiendas de animales, pero sí se van a poner condiciones para que las compras se hagan de forma responsable, y no de forma compulsiva para que los animales no sufran", ha señalado la ministra.

Por su parte, los centros de recogida de animales abandonados aprecian la llegada de una ley que tiene en cuenta la condición moral y social de las mascotas y presta atención a sus necesidades, pero exponen que todavía hay aspectos a mejorar en el documento.

A su juicio, el texto no regula puntos tan importantes como las mutilaciones estéticas, la esterilización o el sacrificio de cualquier animal, aunque tenga el chip, 30 días después de llegar al centro. Por ello, piensan que una colaboración con el gobierno sería positiva para ambas partes.