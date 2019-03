Estrada: "Si quieres que un país salga adelante tienes que recortar su deuda"

MIEMBRO DE 'ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS'

Bruno Estrada, miembro de Economistas frente a la crisis, explica en 'Más Vale Tarde' que el alto nivel de endeudamiento que tiene Grecia es fruto de las políticas que se han tomado anteriormente, "las políticas de impuestas por la Comisión Europea, el BCE o el FMI". Estada considera que los acreedores de Grecia están actuando bajo criterios políticos y no económico. "Si alguien es acreedor de un deudor que no puede pagar no le ahoga porque pierde, tiene que permitir que genere riqueza para poder pagar esa deuda", sentencia.