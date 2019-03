El entrenador Toni Llorens confirma los abusos de Carballo a Gloria Viseras

La versión de los presuntos abusos sexuales de Jesús Carballo a la exgimnasta Gloria Viseras está apoyada por nuevos testimonios. Viseras denunciaba estos abusos hace unos meses, en una exclusiva de laSexta Deportes. "Yo denuncio abusos sexuales desde los 12 a los 15 años. Se produjeron en el gimnasio y en los hoteles, cuando viajábamos. Fue repetido", confesaba Viseras.

Hoy un entrenador, Toni LLorens, lo ha ratificado en el diario El País: "Cuando Gloria caía al foso, él se dejaba caer también y tardaban en salir. Era la comidilla. Todas las niñas lo comentaban. Un día me acerqué y vi cómo Carballo le tocaba el pecho y le besaba el cuello. No me lo podía creer", explica el técnico.

Llorens estaba presente en algunas concentraciones, pero no en los entrenamientos. Sin embargo, no ha sido el único testimonio contra ‘Fillo’ Carballo.

Así relataba Irene Martínez los masajes que le daba a Gloria, con la que compartía habitación: "Nosotras nos acostábamos, entonces ‘Fillo’ nos decía que en un rato nos pasaba a dar un masaje... Entonces él entraba, venía a mi cama la primera, yo me preparaba e inmediatamente yo me ponía el pijama y se iba a la cama de Gloria", explicaba la exgimnasta.

"Alguna noche yo me quedaba completamente dormida, pero en alguna ocasión no me dormí. Oí cómo se producía un acto sexual al lado", relataba Martínez.

Y asegura: Irene también vivió situaciones incómodas. "Conmigo intentó en una ocasión, cuando yo estaba siendo masajeada. Intentó acariciar mis pechos por ejemplo. Pero yo ejercía presión y no lo permitía. Él estaba sentado sobre mí, y yo podía sentir. El sexo suyo completamente excitado".

Pero pese a estos testimonios demoledores, hay quien asegura lo contrario. “Todo el tiempo que pasé con ‘Fillo’ en los entrenamientos fue bonito, creo en la inocencia de ‘Fillo’ y estoy con él”, revelaba la también exgimnasta del equipo nacional, Alicia Fernández.

El exentrenador de gimnasia, Llorens, insiste en que no saben el número de presuntas víctimas. "La pena que tenemos los adultos entonces es que no sabemos cuántas niñas pueden haber pasado por lo mismo. Eso y no haber hecho más por impedirlo"

Aunque al final, lo que más le pesa a Gloria son estos años de silencio. "Llevo 35 años pensando que nadie me iba a creer y al saber que había más gimnastas…", confesaba llorando Viseras.