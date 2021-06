La periodista Carmen Morodo ha rehusado ocultar su indignación con los políticos en la mesa redonda de Más Vale Tarde. Su enfado se ha producido a raíz de visionar una recopilatoria de lo ocurrido durante la sesión del control en el Senado y en el Congreso, celebradas ayer y hoy respectivamente.

"Me caen todos muy gordo. Es un ruido permanente", ha aseverado la periodista, que se ha mostrado muy contundente con lo que para ella supone "una pérdida de dinero": "No hay sueldos públicos más tirados que los que se llevan estos señores. Es ruido que no ayuda para nada. Están para ver quién la tiene más larga", ha aseverado. En el vídeo principal de esta noticia puedes escuchar su alegato al completo.