Una cruz con símbolos franquistas en Ciempozuelos enciende la polémica

El escudo de España con el águila en el que se lee "una grande y libre" y una placa conmemorativa a "los caídos por Dios y por España" son los elementos principales de la cruz que desde hace un mes vuelve a decorar los jardines de la parroquia madrileña de Ciempozuelos.

Aprovechando las obras de restauranción del templo, que han sido subvencionadas por la Comunidad de Madrid, la cruz se retiró hace dos años para así cumplir también con la ley de Memoria Histórica. "Esa cruz la quitaron, creíamos que la habían quitado pero no solo no se la habían llevado sino que ahora está en un lugar más privilegiado", cuenta Javier Morgado, miembro de las Juventudes Socialistas de Ciempozuelos.

La oposición municipal está dispuesta a tomar medidas legales para que se proceda a la retirada definitiva de la cruz, pero retirarla no es un asunto tan sencillo, porque ahora resulta que la cruz no tiene dueño. "Yo creo que es responsabilidad del propietario del terreno y el propietario del terreno es la parroquia", afirma el concejal Héctor Añover. Por su parte, el párroco Don Antonio reconoce que la cruz está en terreno parroquial pero hace unos años no estaba en el mismo lugar, estaba en la plaza del pueblo. "Quien la trajo, que la quite", pide el religioso.

Aunque el ayuntamiento eche balones fuera, es el consistorio el que se encarga del mantenimiento y limpieza de los jardines en los que se encuentra la cruz. A la espera de que se decida de quién es, la cruz tiene divididos a los ciudadanos del pueblo. "Es una ofensa para todas las víctimas de una guerra fraticida generada por un totalitario".

Ofensa para unos, historia para otros pero, al fin y al cabo, un monumento ilegal del que alguien tiene que responsabilizarse.