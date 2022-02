Esta tarde ha tenido lugar la votación en el Congreso de la ley de reforma laboral. Por este motivo, Más Vale Tarde ha seguido al minuto la última hora de la votación en directo. Uno de los asuntos que tratados durante el programa, antes de que tuviera lugar la votación, ha sido el no apoyo de ERC a la reforma laboral, que finalmente ha sido aprobada.

Cristina Pardo no entiende los argumentos utilizados por Gabriel Rufián: "Me sorprenden muchísimo los argumentos", ha expresado la presentadora. "Dice Rufián 'es que las leyes se hacen en el Congreso, es que el Congreso no es un notario'", ha agregado Pardo, que se pregunta entonces "por qué no fueron con Puigdemont a defender su proyecto de independencia al Congreso".

Además, la presentadora añade que esta es la "primera noticia de que no les gustan las cosas unilaterales a Esquerra". Con todo esto, concluye que le parece "incoherente" la postura del portavoz de ERC. Puedes ver su opinión en el vídeo que ilustra estas líneas.