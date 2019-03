Crean una 'fórmula secreta' capaz de recuperar móviles estropeados por el agua

CREAN UN LÍQUIDO QUE ARREGLA LOS MÓVILES ESTROPEADOS POR EL AGUA

Un grupo de jóvenes españoles ha creado un líquido que recupera en tan sólo siete minutos los teléfonos móviles que han estado en contacto con el agua y ha dejado de funcionar. La idea surgió con un móvil que se les mojó en la playa. Mandaron el teléfono al servicio técnico y les dijo que no cubrían ese tipo de averías, entonces decidieron crear 'Waterrevive'. Después de que el móvil esté en contacto con el líquido siete minutos, hay que dejarlo secar 24 horas y luego funciona con normalidad. Es importante no enchufar el cargador al móvil si se ha mojado, en ese caso no se arreglaría. Funciona en un 90% de los casos, y si no, disponen de un servicio técnico para intentar arreglarlo. El precio de venta es de 35 euros y se puede adquirir en su página web.