Corinna sobre el rey: "Es un señor mayor que está luchando por su salud"

La princesa Corinna ha vuelto a hablar sobre el rey. En esta ocasión ha sido en la revista Vanity Fair, en su versión americana.

Sus confesiones dejan entrever un vínculo directo con Don Juan Carlos. Ha expresado que sigue en contacto con él y que son "buenos amigos".



"Algunas personas no entienden que ciertas cosas pueden pasar y luego se acaban pero que la amistad no termina. Él es ahora un señor mayor, que está luchando por su salud, y pienso que necesita todo el apoyo. La gente espera que pase algo grande, para bien o para mal", ha afirmado.



Acerca de un posible viaje a España ha dicho que no pretende volver, "no he ido desde diciembre pasado y no tengo planes de volver. No sería ni apropiado ni inteligente".



Su voz ha intentado aclarar los rumores que circulan acerca de cuál es la verdadera relación con el rey, rumores también presentes en el reportaje.



Sobre su actividad laboral en España, ha admitido haber cobrado como administradora del Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí, pero ha negado haber actuado en nombre de Don Juan Carlos, "nunca he hecho negocios para el Rey, ni he cobrado dinero en su nombre", ha declarado.



La propia princesa, apodada en el reportaje como "la misteriosa amiga del rey", ha querido reflejar su cariño y respeto por la familia real y con ello calmar los rumores que aún siguen encendidos.



Acerca de Doña Sofía, ha reconocido que se han cruzado alguna vez por accidente. Su mensaje, ha concluido, "es que no me mueve nada distinto del inmenso respeto que siento por el rey y por el príncipe Felipe".