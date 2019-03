Compañero de prisión de Sergio Morate: "Decía que las mujeres que se creen más que los hombres deben desaparecer"

Estuvo seis meses con Sergio Morate en el Centro Penitenciario de Cuenca. Uno de sus compañeros desvela a 'La información.com' cómo era su comportamiento entre rejas. "Sergio Morate me dio miedo desde el primer momento en el que le vi. No fue el desprecio con el que me miró, fue su absoluta frialdad. Se te ponían los pelos de punta”, explica.

No quiere desvelar su nombre porque acaba de conseguir trabajo y teme tener problemas si se desvela su pasado pero también cuenta en el medio digital que a Sergio se le podría definir como un chico frustrado y que lo normal en él era su crueldad psicológica.

"Los jefes le aguantaban porque era su perrito faldero, útil, pero le despreciaban. Nunca se metía en problemas gordos, aunque de vez en cuando le daban arranques de furia y se volvía una bestia, podía liarse a golpes con el que se le pusiera delante, destrozarle incluso", apunta.

Un perfil con el que coinciden los expertos. "Frio, inteligente, calculador, con antecedentes ya no es limpio de paja, su afectividad es fría y no se esperaba a la segunda chica y actuaba contundentemente", explica José Cabrera, criminólogo y forense.

En la cárcel nunca hablaba de su pasado, argumenta este chico, que nunca mencionó a su exnovia ni el delito que cometió con ella. Añade, que Morate utilizaba un tono de superioridad sobre las mujeres, algo que también le decía a su amigo Isvan.

"Siempre lo hacía como para hacerse el machote, "mira quién soy", al final dice cosas pero luego no las hace. A marina la calentaba", explica. Las palabras de Morate no caían bien en la cárcel pero a él no parecía importarle según explica en la información.com. Su ex compañero asegura que le oía decir que "las chicas que se creían más que un hombre debían de desaparecer".

"Siempre estaba diciendo que a una mujer hay que educarla para que sepa quién manda, que las chicas tenían que estar al servicio de los hombres, que eran inútiles y sentimentales y que solo servían para el sexo, cocinar y limpiar", aclara el compañero de celda.

Sergio abandonó la cárcel antes que su compañero pero él dice que ya "podía intuir que Sergio Morate volvería a ingresar en prisión por hacer algo contra las mujeres".