Un chalet construído en suelo no urbanizable lleva a un matrimonio a la cárcel

Cuando construyeron esta casa en el campo, no pensaban que acabarían en la cárcel. En 2002, José León, de 64 años, y su mujer, de 59, compraron un terreno de 2.000 metros en la urbanización de Las Minas, en Castilblanco de los Arroyos. Querían construir su segunda vivienda, un lugar en la sierra norte de Sevilla donde pasar las vacaciones. Pero la construyeron en una urbanización que, en su mayoría, está levantada sobre suelo no urbanizable.



Una sentencia judicial les obligaba a demoler la vivienda al haber cometido un delito contra la ordenación del territorio. Pero según ha contado el hijo de la pareja a Más Vale Tarde, sus padres no sabían que se trataba de suelo ilegal, y no derribaron la construcción. Ahora tendrán que pasar un año en la cárcel.



Pero no es la primera vez que la Justicia pone el ojo en esta urbanización. En Las Minas ya se han producido una veintena de derribos y hay decenas de expedientes abiertos. Situada al sur de la sierra norte sevillana, es una de las parcelaciones irregulares más grandes de Andalucía. Con una extensión de 241 hectáreas, supera en superficie al núcleo urbano del municipio.

En ella hay 1.200 parcelas con más de 1.000 construcciones. Pero aquí las calles están sin urbanizar, no hay red de alcantarillado y tienen que abastecerse con pozos para tener agua potable. Una situación que el ayuntamiento intenta solucionar. Ya ha aprobado en pleno municipal la reforma del Plan General de Ordenación Urbana del municipio para legalizar las viviendas allí construidas. Pero su aprobación no afecta a los procesos judiciales ya en marcha, por lo que, en caso de legalizarse su vivienda, José León y su mujer seguirán cumpliendo condena.