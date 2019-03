Los estudiantes anti-Wert: "Cada vez resulta más difícil pagar una matrícula desorbitada"

La imagen de las últimas 24 horas la ha protagonizado un grupo de alumnos que ha negado el saludo al ministro de Educación, José Ignacio Wert. Pertenecen al grupo que ha recibido el 'Premio Nacional Fin de Carrera'. Alba Contreras y Javier Fernández han estado en el plató de 'Más Vale Tarde' para expresar su indignación. Han cuestionado los recortes que están afectando duramente a la Universidad pública, la subida de los precios de las matrículas y el fomento de la educación privada, entre otros aspectos.

Según ha explicado Alba, tomaron la decisión de forma espontánea, sin haberse puesto de acuerdo previamente, "no nos conocíamos de nada ninguno de los estudiantes que estábamos allí". "Al haber el ambiente de ovación, la cosa se fue creciendo y me sentí con el derecho y el apoyo para hacerlo", ha añadido.

La situación es "de asfixia en general"

La situación económica hace que para los estudiantes universitarios sea complicado continuar con sus titulaciones, "cada vez resulta más difícil pagar una matrícula desorbitada", ha reprochado. Ve que la situación es "de asfixia en general" y critica que no se haga desde los poderes públicos nada para evitarlo.

Asimismo, la joven ha querido reconocer el esfuerzo que desde hace meses, profesores, padres y alumnos hacen por defender un sistema decuativo de calidad, "hay muchos protagonistas en la lucha por la educación pública".

Por otro lado, Javier ha reconocido que para él las ayudas son fundamentales, "yo ahora mismo no podría seguir estudiando si no tuviera una beca" y acerca de su futuro, solo percibe incertidumbre "una vez que acabe sé que no hay nada más aquí".