'El Brujo': “Es de vergüenza que la fiscalidad del fútbol sea mejor que la de la cultura”

El Gobierno ha bajado el IVA cultural pero solo a galerías y fallas. Esto ha levantado la indignación del actor español Rafael Álvarez que afirma que “hay una intención ideológica detrás, cualquier medida que toma un gobierno es una medida de tipo técnico, pragmático, relacionada con la administración pero también es una medida que está permeada de ideología y de intencionalidad”.

“A mí me daría mucha vergüenza ser ministro y que me compararan la cultura con el futbol. Que me preguntaran que porque el IVA de la cultura está al 21% y el del futbol al 10, yo no sabría qué decir, tendría que reunirme con Rajoy para preguntarle qué tengo que responder porque es una vergüenza” afirma Álvarez.

Rafael lo tiene claro: “El problema es que la sociedad está adormecida y ante provocaciones de este tipo nos tomamos una cerveza, hablamos un poco mal del gobierno y ya está”.

“No hay una consciencia de la necesidad de una política cultural porque no hay una reflexión acerca de la necesidad, de la utilidad, o del sentido de la cultura” afirma el actor.