Bauzá exige al Gobierno que cesen las prospecciones petrolíferas en Baleares

Todavía no se han producido las prospecciones, pero cada vez se hacen más intensas las protestas para pararlas. El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha lanzado un mensaje muy claro al Gobierno de Rajoy: "Yo haré todo lo que esté en mi mano, todo aquello en lo que tenga competencia, y exijo y exigiré como he exigido hasta ahora la Gobierno del Estado que pare las prospecciones petrolíferas".



Baúzá amenaza con recurrir a la Justicia. "Haré todo lo que esté en mi mano para paralizar las prospecciones. Y cuando digo que haré todo significa no dejar nada al margen", ha expresado.



La lucha contra el petróleo en Ibiza y Formentera se está convirtiendo en uno de los debates más intensos de los últimos años. Entre otras cosas porque la opinión del Gobierno Central no coincide con la de su delegación balear: el primero, con Soria a la cabeza, insiste en que las prospecciones son legales y buenas para el futuro energético de España. El gobierno balear, sin embargo, insiste en el que el precio a pagar es demasiado alto. "Nosotros decimos claramente que no, que no queremos prospecciones. Que nuestro turismo es lo más preciado, que el petróleo es el turismo y que no queremos poner en riesgo ni nuestro turismo ni nuestro medio ambiente, ni nuestro modelo económico y social", ha dicho Bauzá.



Precisamente, al ministro de Medio Ambiente es al que la Alianza Mar Blava ha pedido que se archive, de manera definitiva, el informe de impacto medioambiental que les hizo llegar la empresa que quiere realizar los sondeos. Su argumento, basado en que "el proyecto causará impactos ambientales muy negativos, así como daños económicos directos a la pesca e inmediatamente al turismo, ya que las medidas correctas propuestas por la empresa no servirán para evitar esos impactos"



Oposición política y ciudadana en Baleares para que la explosiones no se produzcan en las islas.