Así es un día en la vida de un conductor de grúa, el 'ángel de la guarda' frente a las averías

Cada día más coches se quedan averíados en la carretera y deben recurrir al 'héroe' de estas situaciones, la grúa. Un servicio que trabaja sin cesar durante todo el verano para poner remedio a la multitud de vehículos que dejan de responder en mitad del trayecto.

Boico, el conductor de la grúa, recibe un aviso de una carretera. Un termómetro cercano a los 50 grados y los ánimos del conductor han ocasionado una avería en el vehículo. "Los conductores se ponen muy nerviosos cuando pasa esto, es normal, por el calor" asegura Boico.

Pero no sólo en las vacaciones sucede. Martín, un vecino, no puede arrancar su coche, a las puertas de su casa, y llama a Boico, 'el médico de los coches'. "He tratado de encender el coche y se produce un sonido muy raro" explica Martín. Boico, valora la avería y al no poder solucionarla, lleva el coche al taller.

No hay una sola causa para que los vehículos se estropeen, pero si razones que se repiten. El parque móvil de España ha envejecido durante la crisis, lo que ha aumentado las averías. Además, "se nota que la gente no pasa las revisiones ni lleva un mantenimiento adecuado" asegura Boico.