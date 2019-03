Arranca la campaña para hacer la declaración de la renta por Internet: "Está bastante fácil"

EL PLAZO PRESENCIAL SE ACORTA, COMENZARÁ EL 11 DE MAYO

Comienza la campaña de la declaración de la renta de 2014, pero de momento sólo para aquellos que la presenten por Internet. Los que no dispongan de acceso a la red, o simplemente no quieran hacerla por este método online, podrán hacerlo a partir del 11 de Mayo y presentar el borrador de forma presencial. Este año se incluye una novedad importante. Los que hayan comprado su casa habitual después del uno de enero de 2013 no podrá cogerse a la deducción. Pero por el contrario, si se dispone de un plan de pensiones, este año beneficiará.