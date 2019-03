"En Argentina se escucha a las víctimas del franquismo y en España las reciben a palos"

El juez Ruz ha preguntado a Billy el Niño y Muñecas si querían ser extraditados a Argentina, donde la justicia les reclamaba por crímenes del franquismo. El exinspector y el exguardia civil han pedido quedarse en España y el juez de la Audiencia Nacional, ha acordado para ambos libertad provisional con comparecencias semanales y la retirada del pasaporte.

Cristina Almeida es abogada laboralista y les conoce bien, sobre todo a ‘Billy el Niño’. Al ser cuestionada sobre la posibilidad de extraditar a ambos personajes, Almeida se muestra pesimista: "No tenemos los mejores precedentes pero tenemos las mayores vergüenzas. Aquí son capaces de dictar la orden de detención contra el presidente de China por el asalto al Tíbet pero no son capaces de dictar una orden de detención contra asesinos, torturadores, etc".

La pacense explica quién era 'Billy el Niño': "Era un policía de la brigada política-social, un miserable. Era feo de vida. Un hombre que tenía complejos, por eso era peor. A mí me han detenido en una fiesta en casa de Nacho Montejo y nos llevaron a los 60 que estaban haciendo la fiesta, yo les dije hombre, tómese una sangría que están haciendo el ridículo. Nos llevó a los 60 que estábamos vestidos de fiesta a la Puerta del Sol durante tres días".