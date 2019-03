Antonio Arroyo, prestamista, se justifica: "Hay contratos firmados"

MÁS DE 50 FAMILIAS LE DENUNCIAN POR ESTAFA Y FALSEDAD DOCUMENTAL

El prestamista se justifica asegurando que la gente firmó los préstamos, pero que hasta su vencimiento nadie se preocupó en pagarle ni en dirigirse a él hasta su vencimiento. y no sólo eso, Antio Arroyo, que es capaz de transformar una deuda de 3.000 euros, en 30.000 en sólo tres meses, añade que él no echa a nadie, sino que es un inversor que no encuentra solución. Además, acusa de mentir a uno de los afectados, porque "por una deuda tan pequeña no se echa a nadie".