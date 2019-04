Ana Pastor: "El 22 de abril siempre fue la fecha solicitada por TVE para el debate y la han cambiado sin consensuar"

A pesar de que RTVE haya cedido a las presiones del Gobierno y haya decidido celebrar su debate el día 23, el mismo día que el de Atresmedia, esta casa mantiene la fecha.

Ana Pastor, moderadora, ha dicho que "el debate se mantiene porque esto no era cosa de un sólo partido era de todos" y ha añadido que "da la sensación de que Pedro Sánchez no tiene muchas ganas de debate esta vez" y que "no es una guerra de medios".

Vicente Vallés, también moderador, ha apuntado que da la sensación de que "Pedro Sánchez toma la decisión de ir a un sitio o a otro en función de si está Vox o no".

Por su parte, Ana Pastor ha insistido en que "el 22 siempre fue la fecha solicitada por TVE, que coincidía un día antes que la de Atresmedia" y que "lo han cambiado al 23 porque Sánchez dice que no tiene otra fecha".