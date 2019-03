Aguirre vs Montoro, una 'guerra' que viene de lejos

SOLO JUNTOS EN FOTOS Y ACTOS DEL PARTIDO

Si bien ha vuelto a la luz la complicada relación que mantienen Montoro y Esperanza Aguirre, aún siendo ambos del mismo partido, no ha sido ésta la única vez que el ministro y la presidenta del PP en Madrid no han estado de acuerdo en algo. Más Vale Tarde recuerda algunos de los 'Aguirre vs Montoro'.