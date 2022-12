Por un lado, la Fiscalía Anticorrupción le condena a 7 años de prisión y por el otro, José María del Nido intenta defenderse. El Ministerio Público argumenta la gravedad de los delitos cometidos por el expresidente del Sevilla. Del Nido ya tiene 15.000 firmas que han apoyado su indulto. También, a favor de Del Nido están hasta 16 presidentes de clubes de fútbol de primera división, que han firmado una carta en su apoyo. Todos los presidentes de primera están con él, a excepción del presidente del Málaga, del Athletic Club, del Betis y de Osuna."Soy una persona que estoy integrada en la sociedad".

Del Nido tiene el apoyo del presidente de la liga de fútbol profesional, Javier Tebas, y también del de La Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar. Él mientras, está cumpliendo con lo que aseguró y está reparando el daño. "Yo no me voy a quedar con nada de dinero".

Ha pagado ya parte del dinero que le exigieron por responsabilidad civíl, 350.000 euros sólo el 15% de lo que debe. Ahora negocia con el ayuntamiento de Marbella la forma en la que abonará el resto del dinero que está condenado a devolver. Un total de 2,7 millones de euros.

"Tengo otra vida distinta, más difícil de la que he tenido hasta ahora, lo asumo". Del Nido asume su condena, no cree que sea justa, pero también hay mucha gente que no esta de acuerdo con el expresidente del Sevilla. Ha tenido tiempo de formular una petición para todavía ralentizar más su ingreso en prisión. Hace meses como él dijo: "Me queda mucho camino para que entre en prisión".

Pero ahora su ingreso en la cárcel es inmediato. En cuanto la sección tercera de la Audiencia de Málaga se pronuncie, Del Nido dejará de ser libre.