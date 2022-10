El pasado miércoles, María del Mar estaba paseando a su perro cuando otro perro se acercó a ella en actitud agresiva. Al pedir al dueño del otro perro que atase a su mascota, recibió un puñetazo que le provocó una rotura maxilofacial.

En Más Vale Tarde, ha recordado cómo sucedieron los hechos, explicando que otros vecinos ya han tenido "bastante miedo" en otras ocasiones. "Parece que -su agresor- disfruta viendo a su perra siendo superior a otros perros, atacando a otros", opina María del Mar.

Si antes su "mejor momento del día" era pasear a su perro, ahora ese momento se ha convertido en una tensión. "Estoy inquieta, todo el día en tensión. Me gustaría que no vuelvan a pasar estas cosas. No me entra en la cabeza", lamenta.

Para María del Mar, su agresor, un joven de 21 años, "ya tiene edad para saber lo que ha hecho". Ante esa afirmación, Cristina Pardo añade: "Si no, pensaremos que sus padres le han educado como él está educando a su perro".