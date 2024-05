Un menor de ocho años ha muerto este jueves después de ser atropellado por una moto en el municipio de Macael (Almería). El suceso ha causado gran impacto en el programa de 'Más Vale Tarde', donde el presentador Iñaki López ha dicho que "el suceso recuerda a un caso reciente en Puente de Vallecas (Madrid)", ya que el conductor del vehículo se ha dado a la fuga.

Inmediatamente, efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061 acudieron al lugar del accidente. El menor fue trasladado en estado grave al Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa, pero lamentablemente falleció durante el trayecto debido a una parada cardíaca, a pesar de los esfuerzos de los sanitarios por reanimarlo.

El conductor de la moto fue detenido sobre las dos de la madrugada del viernes. Según fuentes municipales, aún no se han especificado los cargos que se le imputan, pero se espera que enfrente graves consecuencias legales por su acción y por haberse dado a la fuga. La colaboradora de 'Más Vale Tarde' Bea de Vicente duda de que el acto sea una "imprudencia", ya que los vecinos de la localidad le han visto como en un paso de cebra "el motorista ha adelantado a los coches por el lado contrario", además de que llevaba varias horas "haciendo caballitos y zigzagueando con la moto por el pueblo".

El suceso ha generado un profundo impacto en el municipio. El alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha decretado luto oficial y las banderas ondearán a media asta en señal de duelo. Además, se ha convocado una concentración frente al Ayuntamiento a las 12:00 horas del viernes para expresar el pesar de la comunidad. El colaborador de 'Más Vale Tarde', Leo Álvarez, ha apuntado que ha hablado con Martínez y que lo que le ha llegado del calabozo es que el motorista "no está mostrando ningún gesto de arrepentimiento".

Beatriz ha afirmado que ese gesto se trata de "un duelo eventual" porque cuando uno tiene una actitud en la que "te da igual" en la que "tú no quieres matar, pero asumes que si pasa te da igual". Además, la colaboradora ha insistido en que "con 18 años ya no hay centros de menores, hay penas", por lo tanto, ha dicho que al motorista se le imputarán los cargos que sea, pero además se le sumara el de "darse a la fuga, que no solo es ridículo, sino que le sumas a la pena cuatro años más".