Cristina Pardo e Iñaki López preguntan a Nacho Rabadán, director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEEES), por los precios de la gasolina en Más Vale Tarde, donde el empresario niega que exista un 'pacto' para que sigan subiendo.

Rabadán argumenta que las cotizaciones internacionales del gasóleo y el gasoil han subido: "Las estaciones de servicio estamos trasladando menos de la mitad del coste que estamos sufriendo, porque no queremos tener el precio por encima de los 2 euros en el surtidor", asegura, precisando que a los dueños de gasolinera les interesa tener precios "cuanto más baratos, mejor, porque eso incentiva el consumo".

El director de la CEEES explica que esas cotizaciones se han desvinculado del precio del barril de Brent, un dato ante el que Iñaki López señala que "parece que alguien estuviera manejando los precios a su antojo e interés". "Es el mercado, amigos, y nos puede gustar más o menos", responde Rabadán, que insiste en que a su gremio esta subida no le gusta.

No obstante, reconoce que hay "muchas" estaciones de servicio que, efectivamente, "han subido" el precio, pero defiende que "están en su perfecto derecho de subirlo". "Ahora parece que las empresas no pueden poner el precio que quieran", critica el empresario, que considera que, topando los precios de venta del combustible pero no los de compra "nos estamos haciendo trampas al solitario".

En este sentido, compara la situación del combustible con la de una panadería o incluso las tarifas publicitarias de la televisión. Una comparación que no convence a Cristina Pardo, que le recuerda que "las personas no necesitan ver una cadena de televisión para vivir, pero sí necesitan los combustibles para funcionar en su día a día". "No tiene nada que ver", sentencia la presentadora. Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.